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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ملتقى الحياة حلوة يستعرض تحديات أسر ذوى الهمم والضغوط النفسية

صدى البلد

ضمن فعاليات الملتقى الدولى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يقام تحت عنوان الحياة حلوة وتنظمه مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى عقدت ندوة ثقافية بمسرح الاوبرا الصغير وجاءت بعنوان الاسرة والضغوط النفسية بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسى بحضور السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة السابقة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سهير عبد القادر رئيس مجلس امناء مؤسسة اولادنا، الدكتور هبه الشهاوى وادارتها اميرة الصباغ.

تناول الحوار التحديات التى تواجه اسر ذوى الهمم فى رحلة خطوات التاهيل والرعاية والسعى لدمجهم بشكل طبيعى فى المجتمع، الى جانب الدور الذى تلعبه الجمعيات والمؤسسات المتخصصة لتقديم الدعم النفسى والتوجيه العلمى لهذه الاسر للوصول الى الاهداف المرجوة.

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جدير بالذكر ان  ملتقى اولادنا السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة يشهد غدا الخميس 28 سبتمبر عدد من الانشطة الهامة والمميزة حيث تعقد ورشة عمل فى الحادية عشر صباحا على مسرح الاوبرا الصغير بعنوان غذاء العقل للدكتورة دينا ريحان، وفى الواحدة ظهرا بمركز الهناجر للفنون تقام ورشة اورجامى يليها ورشة للماكولات التراثية المصرية المغربية، فنون الطهى، وعلى مسرح الاوبرا الصغير تقام فى الثالثة عصرا ندوة ثقافية بعنوان المؤشرات الاولية لصعوبات التعلم للدكتورة فاطمة محمد عبد اللطيف، كما تحتضن سينما الحضارة فى الخامسة عصرا اربعة افلام سينمائية متتالية من دول الفلبين، البرازيل ومصر، وتتوالى الفعاليات الفنية حيث تقدم فرق بولندا، سوريا، زيمبابوى عروضا بمتحف الحضارة فى الثانية عشر ظهرا، كما تشهد ساحة مركز الهناجر للفنون فى السابعة مساء عروضا من دول المغرب، سريلانكا، اليابان، ليبيا وبيلاروسيا.

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الملتقي أفلام سينمائية الأفروصيني السفيرة نبيلة مكرم ذوي القدرات الخاصة ساحة مركز الهناجر للفنون فنون ذوي القدرات الخاصة

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