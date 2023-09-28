الجزائر تشارك في ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة المالية وهيئات مكافحة الفساد"

شاركت السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة المالية وهيئات مكافحة الفساد"، المنظمة من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها مدينة (أبوظبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى غد.



وبحسب بيان السلطة، اليوم /الخميس/ يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار برنامج إعلان أبو ظبي، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

