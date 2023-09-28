إزالة إشغالات وتوقيع غرامات خلال حملة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بالإسكندرية

شنّت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق حي ثاني المنتزه، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية باستمرار ومواصلة الحملات الرقابية استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط ومراقبة الأسواق وثبات الأسعار حفاظاً على سلامة المواطنين .



وأسفرت الحملة المكبرة عن تغريم المحال التجارية والمقاهي بقيمة 23 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي علي حرم الطريق العام والتحفظ علي 234 حالة إشغال متنوعة وتحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين و3 محاضر اشتراطات صحية، و 6 محاضر لعدم إعلان الأسعار و6 محاضر لمنشآت لعدم اتخاذ الاشتراطات للوقاية من الحريق، و8 إنذارات للمحلات لعدم وجود ترخيص، و 9 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي مسئول.

