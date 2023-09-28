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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حقيقة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون وانسحاب الأهلي من السوبر| عامر حسين يكشف المستور

عامر حسين
عامر حسين

كشف المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة، كواليس تأجيل مباريات النادي الأهلي في بطولة الدورى الممتاز بعد مشاركته في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

كما تطرق المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة، إلي أسباب استبعاد نادي الزمالك من كأس السوبر المصري. 

وطالب رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بضرورة مراعاة مواعيد المواجهات القارية فى ظل التعارض مع المباريات المحلية.

صدي البلد يسلط الضوء على أبرز تصريحات المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات عضو اتحاد الكرة موخرا. 

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عامر حسين واستبعاد الزمالك من السوبر 

وقال عامر حسين عبر تصريحات تليفزيونية: اتفقنا مع مجلس أبو ظبي على استبعاد الزمالك من السوبر المصري ونسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، ولم يكن هناك نقاش حول موقفه. 

وتابع عامر حسين: نحن نحترم اللوائح، الأهلي أصدر بيان للاستفسار فقط عن شكل السوبر الجديد، لكنه لم ينسحب، وسيشارك بصورة طبيعية ووضعنا في الاعتبار مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والسوبر يقام في الفترة من 23 لـ28 ديسمبر، ولا يعني ذلك أن الأهلي يخوض أول مباراة يوم 23 من الشهر ذاته.

وأضاف عامر حسين: بطولة السوبر لا تقام وقت الأجندة الدولية، وإقامة مباريات للدوري أول يناير لن يؤثر في إعداد المنتخب قبل أمم أفريقيا

واستطرد عامر حسين: الشركة الراعية لتنظيم بطولة السوبر المصري، سوف تتحمل تكاليف السفر والإقامة للأندية في الامارات ونظام السوبر الجديد سوف يستمر بشكل دائم، وليس له علاقة باتفاقية أبو ظبي

وأكمل عامر حسين : كل المؤجلات محسوب مواعيدها ولكن عددها غير محسوب للأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية وأتمنى وصول كل الأندية المصرية للنهائيات. 

وزاد عامر حسين : لو كانت مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دوري أبطال إفريقيا، يوم 30 من الشهر الجاري، كانت مباراة سيراميكا كليوباترا ستقام يوم 27 ولكن إقامة المباراة يوم 29 هذا الشهر، أدى لصعوبة إقامة المباراة في الدوري وحال تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، لن يتعارض مع مواعيد كأس السوبر المصري في ديسمبر المقبل. 

وقال عامر حسين أيضا: تأجيلات الأهلي المقبلة في الموسم الحالي طبيعية مع خوضه لدوري السوبر الإفريقي وكذلك كأس العالم للأندية وتم وضع الجدول ولا يوجد شئ مفاجئ بالنسبة لنا، كل الامور تم حسابها بشكل جيد. 

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حقيقة إعادة مباراة الزمالك والمقاولون 

وواصل عامر حسين: في مباراة الزمالك والمقاولون العرب القانون واضح، المباراة تعاد في حالة وجود خطأ باعتراف الحكم ولن نعتمد على ما ظهر على الشاشة خلال حديث حكم الفيديو مع حكم الساحة ويجب ان يكتب الحكم بنفسه انه أخطأ. 

وأردف: سنحدد موعد نهائي كأس مصر للنسخة الماضية عقب لقاء الأهلي وإنبي في نصف نهائي البطولة، وقد يكون بعد فترة التوقف الدولي لمنتخب مصر بعد 21 نوفمبر، لكن الأمور تتوقف على وضعية الفرق التي ستخوض النهائي. 

واختتم عامر حسين حديثه قائلا: أتمنى أن يقلل الكاف عدد المباريات في البطولات القارية، وأن يحددوا يومًا محددًا لخوض الأندية للمواجهات في دوري الأبطال والكونفدرالية، لكنهم يتركوا الحرية للأندية في تحديد المواعيد، وهو ما يربك جداول الدوري وأي بطولات آخرى سواء في مصر أو باقي دول القارة.

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