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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة تقسيط .. غرامة كهربا ورقة انتخابية في الزمالك أم مسألة مبدأ؟

كهربا
كهربا

أثارت أزمة تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل داخل جدران نادي الزمالك.

أزمة تقسيط غرامة كهربا أثارت حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك حيث اعتبرها البعض ورقة انتخابية يستخدمها المرشحون على منصب رئيس القلعة البيضاء. 

فيما تمسك آخرون داخل نادي الزمالك بضرورة رفض تقسيط غرامة كهربا والتمسك بالحصول عليها كاملة. 

صدى البلد يستعرض أزمة تقسيط غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك.  

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تقسيط أموال كهربا

قال حسين لبيب ، رئيس نادى الزمالك السابق، إن الزمالك والأهلي هما قطبا الكرة فى مصر، ويجب أن تكون العلاقات على ما يرام.

وأضاف حسين لبيب، خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن نادى الزمالك سيحصل على أموال عقوبة لاعب النادى الأهلى "محمود عبد المنعم كهربا، بالفوائد.
 

وأكد رئيس نادى الزمالك السابق: لن يتم التفريط أو تقسيط أموال كهربا، الفضل فى ذلك يعود إلى أحمد فؤاد الوطن.

وأشار حسين لبيب، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لرموز نادى الزمالك، تسمى لجنة حكماء رموز نادى الزمالك. 

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مفاجأة فاروق جعفر في أزمة تقسيط غرامة كهربا

  
كشف فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، عن موقفه بشأن تقسيط غرامة محمود كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، حال نجاحه في الانتخابات التي تقام 20 أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه ليس أمامه خيار سوى تقسيط الغرامة.

وتابع خلال لقاءه في برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:" مقدرش اشترط عليه أنه يبقى السداد كاش ممكن كهربا ببساطة في حال الضغط يقول مش مكمل لعب وتروح عليك الفلوس  نتفاهم مع الأطراف بسداد المبلغ بالأقساط  مع وجود ضامن    لذلك  لكن فكرة الضغط على الاعب  هيفيد في أيه هستتفيد إيه ؟


واستطرد: "النادي محتاج الفلوس دي لكن في نفس الوقت التقسيط افضل حل".

وقال فاروق جعفر:" لو مفيش حل ثاني ممكن أقسط غرامة كهربا، لأن كهربا ممكن يتوقف عن لعب الكرة ولا يدفع الأموال ".


وتابع فاروق جعفر، خلال حواره على قناة أون أي، أن:" مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو نجحت في انتخابات نادي الزمالك ".


وأشار فاروق جعفر إلي أن " الكثير من الممكن أن يرفض هذا الأمر، بسبب ما حدث من كهربا، ولكن في هذه الفترة يجب أن يكون هناك تقارب وتعود الجماهير بالكامل يد واحدة".
 

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محامي كهربا وحقيقة التقسيط 

 

أبدى أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، اندهاشه من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول تقسيط غرامة اللاعب.

وكتب محامى كهربا فى تغريدة له عبر حسابه على “إكس”: "أكرر تاني هو مين طلب التقسيط هو فيه إيه، كل يوم يقولك لا تقسيط لفلوس كهربا هو بقى عنصر أساسي في البرنامج الانتخابي؟!  قولاً واحداً لم نطلب التقسيط من أحد".

 

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