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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي يعاني قبل دوري الأبطال| الإصابات تطارد "الأحمر".. وغياب 6 نجوم عن إياب سان جورج

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورح الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي غدا الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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لعنة الإصابات تطارد الأهلي

ضربت الإصابات صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي قبل مواجهة سان جورج الإثيوبي غدا الجمعة. 

واشتكي محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة.  

وخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الي فحص طبي بمعرفة الجهاز الطبي. 

فيما يعاني صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من شد على مستوى العضلة الخلفية بعد الأشعة التي أجراها مؤخرًا بعدما تعرض للإصابة.

فيما اشتكي رضا سليم من الإصابة بكدمة في الركبة، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بطل إثيوبيا أو استمرار غيابه عن موقعة غدا الجمعة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف من قبل الكاف.
وفضل كولر اراحة رضا سليم وخضوعه لجلسات استشفائية وهناك حالة اطمئنان من جانب الجهاز الطبي لحالة اللاعب
ومن المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مصير مشاركة الثلاثي المصاب فى قادم الساعات فى اياب سان جورج الاثيوبي غدا الجمعة من عدمه . 

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غياب مدرب الأهلي عن التدريبات

تغيب البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي، عن مران الفريق بسبب تواجده في بلجيكا، نظرا لمرض والده.

وحصل ميشيل يانكون، عن مران الفريق على إذن من أجل السفر إلى بلاده بلجيكا، للاطمئنان على والده في ظل مرضه، على أن يعود للقاهرة لمباشرة عمله بشكل طبيعي.

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استبعاد سداسي الأهلي عن إياب سان جورج

قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد السداسي عن مواجهة الإياب أمام سان جورج.
وقرر كولر استبعاد عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة، كما يغيب موديست لعدم قيده في أفريقيا، فضلًا عن غياب معتز محمد لأسباب فنية.

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