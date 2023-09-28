فين المشكلة.. شريف مدكور ينتقد الهجوم على ياسمين صبري

علق الاعلامي شريف مدكور، على حملة الهجوم على الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب.

وكتب: “ياسمين ست حلوة وذكية وتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية مش فاهم إيه المشكلة هو أي هجوم وخلاص”.

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء مشهورة، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.