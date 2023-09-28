وزير التعليم : سنرفع شعار التربية الإيجابية في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة مستمرة فى أعمال السنة مثل العام الماضي وسيتم تقييم الطلاب من خلال 3 امتحانات فى الترم الواحد على مستوى المدرسة ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها الطلاب من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسى،

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين الجدد سوف ينضمون إلى كتيبة المعلمين بالوزارة خلال أيام قليلة، كما تم الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز وأيضا سوف تؤدى خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.

وبدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر

وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي