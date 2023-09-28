أول تعليق من الصين عقب عودة ترافيس كينج إلي واشنطن من جديد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،ماونينج،اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، إنه بناء على طلب كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قدمت بكين المساعدة اللازمة، من منظور إنساني. حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.

وجّه البيت الأبيض الشكر إلى الصين والسويد، بعد عودة الجندي ترافيس كينج من كوريا الشمالية إلى الاحتجاز الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه يشكر السويد على دورها الدبلوماسي الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية،كما شكر الحكومة الصينية لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي.

من جانبها، أكد البيت البيض انفتاح واشنطن على الحوار مع بيونج يانج، لا سيما بوجود أجواء إيجابية في أعقابتسليم كوريا الشمالية للجندي ترافيس كينج الذي فر إليها.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض على تأثير إعادة الجندي الأمريكي الفار إن "الحكومة الأمريكية منفتحة على إقامةاتصالات مع كوريا الشمالية".

وأضافت، أن هذا الحادث "يبرز الحاجة لبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" حتى فيظل التوترات الحالية. واصفة هذا الأمر بـ"المهم للغاية".