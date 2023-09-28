عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

قساوسة يوثقون توكيلات
قساوسة يوثقون توكيلات تأييد للسيسي

رصد موقع “صدى البلد” الإخباري مشاركة عدد من القساوسة بمكتب توثيق الشهر العقاري في بركة الحج بمنطقة المرج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في ساعات العمل الطبيعية، على أن تواصل عملها في العطلة الرسمية غداً، الجمعة، لاستقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات للمرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية.

فقد شهد اليوم الرابع على التوالي، توافد الآلاف من مؤيدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بجميع المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مكاتب التوثيق (مدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر وعين شمس ومصر الجديدة و15 مايو والبساتين وبدر وحلوان وبولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرها من المناطق الأخرى)، والتي شارك فيها جميع أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل  مصر أيام الاحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة فداخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات
قساوسة الانتخابات الرئاسية التوكيلات الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موضوعات متعلقة

اليوم وغداً.. الشهر العقاري يعمل لتوثيق توكيلات مرشحي الانتحابات الرئاسية| صور

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

العثور على 15 ألف كتاب تعليمي داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

القبض على سائقين وميكانيكي لإتجارهم في المواد المخدرة بالشروق

ضبط سائق أتوبيس طمس لوحاته للهرب من مخالفات الرادرات

النيابة الإدارية تعاين مصنع مدينة نصر المحترق وتصدر قرارات عاجلة| صور

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري | صور

حبس سائق أطلق الرصاص على خطيبته السابقة بالقاهرة لرفضها العودة إليه

ترشيحاتنا

تجار مخدرات وسلاح .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بـ 3 محافظات

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

وزير التعليم: اختيار الكفاءات التعليمية والترقيات من خلال "بنك القيادات"

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ