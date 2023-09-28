شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رصد موقع “صدى البلد” الإخباري مشاركة عدد من القساوسة بمكتب توثيق الشهر العقاري في بركة الحج بمنطقة المرج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في ساعات العمل الطبيعية، على أن تواصل عملها في العطلة الرسمية غداً، الجمعة، لاستقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات للمرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية.

فقد شهد اليوم الرابع على التوالي، توافد الآلاف من مؤيدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بجميع المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مكاتب التوثيق (مدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر وعين شمس ومصر الجديدة و15 مايو والبساتين وبدر وحلوان وبولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرها من المناطق الأخرى)، والتي شارك فيها جميع أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الاحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة فداخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات

مؤيدو السيسي يوثقون توكيلات