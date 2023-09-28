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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

استجابة لتوجيهات الرئيس.. حماة الوطن: مبادرة «بالعلم هنكمل» تهدف لتوفير مستلزمات المدارس

مبادرة بالعلم هنكمل
مبادرة "بالعلم هنكمل"

أكد المهندس كريم إمام، أمين الشباب المركزي بحزب حماة الوطن، أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية للحزب، واستجابة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلاب والعملية التعليمية وكذلك بضرورة الوقوف على تحديات التطوير التي تواجه هذه المنظومة، يواصل حزب حماة الوطن فعاليات مبادرة "بالعلم هنكمل" والتى ستجوب جميع محافظات الجمهورية، وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا من أجل توفير المستلزمات المدرسية  للتلاميذ.

ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة

وقال أمين شباب حماة الوطن، إن الارتقاء بالتعليم ودعم العملية التعليمية يسهم في دفع عملية التنمية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة في تقديم مقومات الحياة الكريمة، لا سيما لهذه الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف كريم إمام، أن النسخة الثالثة من مبادرة "بالعلم هنكمل"، انطلقت من عزبة خير الله بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة "تواصل"، وبمشاركة الأمانة المركزية لشباب الحزب، بهدف رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور فيما يخص تجهيزات مستلزمات الدراسة لأبنائهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بتوفير البيئة المواتية لحصول جميع الأطفال على الفرص المتساوية في التعليم، لا سيما في المناطق النائية، أو القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح القيادى بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالتعليم والرؤية الاستراتيجية التى تم وضعها لهذا الملف حتى عام 2030، تهدف إلى إتاحة التعليم والتدريب لجميع التلاميذ وبأعلى جودة دون تمييز نظراً لأن التعليم هو أحد الأسس في بناء الشخصية للإنسان، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة قوامها هو توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلم، والعمل أيضا على تمكـين المتعلـم مـن متطلبات ومهارات عصرنا الحديث، وأتاحت الفرص للجميع.

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