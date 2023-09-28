ينبع من الداخل|هند قطب: عدم الإحساس بالأمان يصعب على الإنسان أداء مهامه الحياتية|فيديو

قالت الدكتورة هند قطب، استشاري الصحة النفسية، إن كل شخص يجب أن يدرك أن مشاكله الخارجية نابعة من مشاكله الداخلية، مؤكدة أن هناك أشخاصا لديهم اضطراب عدم الأمان في العمل، وهذا يسببب الضغط لكل من يعمل معهم.

هند قطب: عدم إحساس الشخص بالأمان نفسياً ينتقل للمجتمع

وأضافت هند قطب، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC MASR"، أن عدم الإحساس بالأمان يصعب على الإنسان أداء مهامه الحياتية بشكل طبيعي، مؤكداً أن عدم إحساس الشخص بالأمان نفسياً ينتقل للمجتمع.

هند قطب:الأمان داخل كل شخص يجب أن ينبع من داخله

وأشارت هند قطب استشاري الصحة النفسية إلى أن الأمان داخل كل شخص يجب أن ينبع من داخله، لافتة إلى أن الحصول على الأمان من أشخاص آخرين هو أمان واحتياج مؤقت.