فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت رانيا فريد شوقي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الموف الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا فريد شوقي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا فريد شوقي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور رانيا فريد شوقي