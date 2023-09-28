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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطقم رياضي.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها من داخل الأسانسير.. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي  جمهورها صورا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


 

وخطفت لقاء الخميسي  أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية لوك رياضي جذاب من داخل الاسانسير مما حازت علىإعجاب متابعيها

وعلقت علي الصورة:" مش بوزه انا مركزه".

 

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.


 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.

أجازة مفتوحة أحدث أعمال لقاء الخميسي أحمد محمود أبو زيد اعمال لقاء الخميسي الفنانين الشباب حكاية “حتة من القمر” محمد العمروسي مسلسل زي القمر

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