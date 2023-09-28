ألقى أ.د جاد الرب أمين - الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان "فتاوى الخِطبة وما يتعلق بها من أحكام" للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة، تأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة؛ من أجل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الدراسة.

الدكتور جاد الرب للطلاب الوافدين: الإسلام كرم المرأة وأوصى بها خيرا

قال الدكتور جاد الرب: إن الإسلام دعا إلى بناء مجتمع متماسك من خلال الأسرة التي نظمت العلاقة بين البشر وجعلت لكل فرد واجبات وحقوقا تحفظ تماسك المجتمع، فالأسرة تبنى على العلاقة الزوجية السوية وتنظمها المعاملة الحسنة التي دعا لها القرآن في قوله (وجعل بينكم مودة ورحمة) مشيرا إلى أنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.

أضاف أن مرحلة الخطبة تأتي قبل مرحلة الزواج والتي من شأنها أن تزيد من معرفة عادات وتقاليد الزوجين من أجل إنشاء حياة زوجية مترابطة مبنية على المودة والرحمة التي دعا إليها الإسلام، وأن الإسلام كرم المرأة باعتبارها أحد أركان الأسرة وأوصى بها خيرا وأمر بالإنفاق عليها وعدم إهانتها أو تجريح مشاعرها، مؤكدًا أن من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت (استوصوا بالنساء خيرا).

وتابع أن الإسلام كرم المرأة فجعلها مستقلة الشخصية وجعلها راعية لبيتها وجعل لها ذمة مالية مستقلة مؤكدًا أن المرأة لبنة المجتمع فهي الابنة والزوجة والأم.

في نهاية المحاضرة، أجاب الدكتور جاد الرب عن استفسارات الحاضرين، وبين لهم أن الله جعل الرجل سندا للمرأة وجعل المرأة سكنًا للرجل فهي لا تستغني عن السند وهو لا يستغني عن السكن فبهما تستقر الحياة.