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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورتي إعداد الداعية المعاصر والبرنامج التأسيسي للأئمة الوافدين

أكاديمية الأزهر ‏العالمية
أكاديمية الأزهر ‏العالمية للتدريب

احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بتخريج دفعة جديدة من الأئمة الوافدين المشتركين في دورتي "إعداد الداعية المعاصر"، و"البرنامج التأسيسي للدعاة الوافدين"، ‏والتي استمرت فعاليتهما شهرين، بمشاركة (٦٠) إمامًا من دول (رومانيا، نيجيريا، مدغشقر، الهند، سيراليون، المالديف، سيرلانكا، الهند، السنغال، الجابون)، والمنعقدة بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، في الفترة  أول أغسطس حتى (٢٦) سبتمبر (٢٠٢٣م).‎ 

اختتام فعاليات دورتي «إعداد الداعية المعاصر» و"البرنامج التاسيسي" للأئمة الوافدين

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين وتأهيلهم؛ ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والمجتمعية والعلمية المعاصرة، وذلك من خلال العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ‏ داخل الأكاديمية.

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مشيرًا إلى أن دورة " إعداد الداعية المعاصر "، و " البرنامج التاسيسي للأئمة الوافدين" اشتمل كل منهما على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية، إعلامية، سلوكية) والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للتحدث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، فضلًا عن تدريبهم على مهارات التواصل الفعال، وتوظيف منصات الإعلام الجديد في العمل الدعوي؛ لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات. ‎

من جهتهم، أعرب ممثلون عن الأئمة المشاركين بالدورة، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أنَّ الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم ‏سيعملون على تطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا، ليكونوا سفراء لوسطية الأزهر واعتداله.

الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ الوافدين البرنامج التأسيسي للدعاة الوافدين إعداد الداعية المعاصر

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