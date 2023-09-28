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ديني

كرمه الرئيس السيسي.. معلومات عن العالم الأزهري الحاصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى

الدكتور صابر عبد
الدكتور صابر عبد الدايم خلال تكريمه من الرئيس السيسي

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتور صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق؛ بمناسبة تكريمه بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من فخامة رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في بيان، أن للدكتور صابر إسهامات علمية وإدارية على مدار سنوات طويلة في رحاب جامعة الأزهر؛ فقد ولد في محافظة الشرقية بمصر ١٥ / ٣/ ١٩٤٨م، وتخرج في كلية اللغة العربية بالقاهرة وكان من المتميزين بها، فحصل على الدراسات العليا والماجستير، وعلى الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1981م، ثم حصل على درجة الأستاذية فى الأدب والنقد عام 1990م.

وقد شغل صابر عبد الدايم، وكالة كلية اللغة العربية بالزقازيق لثلاث فترات، ثم عمادة الكلية، ورئاسة اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بقطاع الأدب والنقد، ورئاسة رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، وعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ومقرر لجنة فروع الاتحاد بالمحافظات، وعضوية لجنة الشعر باتحاد الكتاب، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإبداع الأدبي والفني بمحافظة الشرقية.

وله كذلك إسهامات عديدة في التعليم العالي في مصر والسعودية وغيرهما وعديد من المؤلفات النقدية إلى جانب الإبداع المسرحي والشعري، كما شارك في عديد من المؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية "ماجستير- دكتوراه" وله رصيد علمي كبير في مجال الأدب والنقد.

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سلامة داود جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر صابر عبد الدايم وسام العلوم والفنون

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