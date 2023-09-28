من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

مع انتهاء فصل الصيف والالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لنظام العمل المخصصة للمحال التجارية وغيرها من المنشآت التي يشملها القرار والتي تعتبر من الأمور المهمة لكل المصريين خاصة التجار وأصحاب المحالات.

موعد تطبيق المواعيد الشتوية

وبداية من غدٍ الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، فإن عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى ستبدأ من غدٍ وينتهي العمل بالمواعيد الصيفية من اليوم.

ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووفقًا للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات، يتم غلق المحال فى العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وفي نفس السياق يهتم كثيرين بمعرفة عقوبة عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وفي ضوء ردع المخالفات وتنفيذ القرار أوضحت وزارة التنمية المحلية عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

عقوبات رادعة تنتظر المخالفين

وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص، مؤكدة أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة.

وفيما يلي بنود القرار :

يبدأ فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.

ينطبق القرار على أصحاب جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية حيث يبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

المستثنون من القرار :

استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.