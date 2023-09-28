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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيب أجزاء كثيرة من الجسم.. حيل منزلية وأدوية لعلاج السعفة

القدمين
القدمين

تعد السعفة من المشكلات الجلدية الشائعة خاصة خلال الحر وهى نوع من الفطريات يمكن أن تصيب أجزاء مختلفة من الجسم وتنتقل عن طريق العدوى.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم طرق علاج مرض السعفة.

تتوفر العديد من الأدوية المضادة للفطريات بدون وصفة طبية (بدون وصفة طبية) لعلاج السعفة وتأتي مضادات الفطريات بأشكال مختلفة مثل الكريمات أو المواد الهلامية أو المساحيق. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك علاج السعفة الأكثر انتشارًا باستخدام الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم.

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الكريمات والمساحيق المضادة للفطريات
عادةً ما تعمل الكريمات أو المواد الهلامية أو المساحيق المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل جيد و تشمل منتجات OTC ما يلي:

كلوتريمازول (Lotrimin® أو Mycelex®).
ميكونازول (ديسينكس®).
تيربينافين (لاميسيل AT®).
تولنافتات (تيناكتين®).
إذا تفاقمت أعراضك أو لم تختف بعد أسبوعين، فقد تحتاج إلى وصفة طبية عن طريق الفم من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

عن طريق الفم
قد يكتب لك مقدم الرعاية الصحية وصفة طبية لأدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم إذا كنت تعاني من السعفة في فروة رأسك أو في أجزاء كثيرة من جسمك وتوصف معظم الأدوية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

تشمل الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم ما يلي:

فلوكونازول (ديفلوكان®).
الجريزوفولفين (Griasctin®).
إيتراكونازول (سبورانوكس®).
تيربينافين (لاميسيل®).
شامبو مضاد للفطريات
الشامبو المضاد للفطريات، مثل شامبو الكيتوكونازول (Nizoral AD®)، قد يمنع انتشار سعفة فروة الرأس و لن يعالجها، لكنه قد يساعد في احتواء العدوى.

تحتاج إلى تناول دواء مضاد للفطريات عن طريق الفم وقد يستفيد أفراد الأسرة غير المتأثرين من استخدام الشامبو أيضًا.

العلاجات المنزلية للسعفة
العلاجات المنزلية مثل خل التفاح أو شجرة الشاي ليس لها فائدة تذكر. 
يسبب خل التفاح تقرحات مفتوحة أو التهابات ويتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات، لكن آثاره غير معروفة جيدًا.

يحتاج منزلك إلى العلاج ويمكن أن تعيش فطريات السعفة على الأسطح لعدة أشهر. يمكن للبخاخات المطهرة مثل Lysol® أو المبيضات إزالة الفطريات. 
اغسل الملابس والملاءات والمناشف بالماء الساخن والمنظفات لمنع انتشار السعفة.

كريمات الستيرويد
تساعد كريمات الكورتيكوستيرويد في تقليل الالتهاب، لكن لا ينبغي استخدامها لعلاج السعفة وفي الواقع، قد تؤدي إلى تفاقم العدوى.

ما الذي يعالج السعفة؟
الحالات الخفيفة من السعفة تشفى خلال بضعة أسابيع. قد تتطلب حالات العدوى الأكثر خطورة علاجًا لمدة ستة إلى 12 أسبوعًا.

بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتعزيز الشفاء:

حافظ على المنطقة المصابة نظيفة وجافة.
ضعي المستحضرات أو الكريمات أو المراهم المضادة للفطريات طوال فترة العلاج بأكملها.
تجنبي لمس المنطقة واغسل يديك قبل لمس مناطق أخرى من جسمك.
هل تختفي السعفة من تلقاء نفسها؟
على الرغم من أن السعفة يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، إلا أنها ليست شائعة وعلى الرغم من وجود السعفة على جلدك، إلا أنك لا تزال معديًا للآخرين.

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