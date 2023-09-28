بحضور 4 وزراء | افتتاح معرض لمنتجات مراكز الشباب باستاد القاهرة

شارك حسن شحاتة وزير العمل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء اليوم الخميس.بإستاد القاهرة الدولي،في إفتتاح معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب بالمحافظات،تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "،وذلك بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويُعد المعرض من أكبر المعارض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب ؛ ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل.

ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من 16 منتجا بمشاركة أكثر من 150 عارض،وهذه المنتجات مصنوعة من:"الجلود،الجوبلان،الخزف،الخشب، الرمل،الخوص،الكروشيه،النحاس،العرجون،خيوط الصوف والحرير،المكرمية،الفخار،الإيبوكس،الزجاج،الشموع،البامبو، الصدف.".

يأتي هذا المعرض في إطار خطة تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع ملامح الدولة المصرية في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وبحسب رؤية وحديث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن المعرض ؛ انه يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى، اضافة إلى إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع القطاع الخاص، عن توفير أكثر من 16 منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب مصر في كافة المحافظات.

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