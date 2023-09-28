"أتميس" تعارض موقف الاتحاد الأفريقي بشأن قوات حفظ السلام في الصومال

أيدت الدول الخمس المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" اليوم الخميس، بقوة طلب الحكومة الصومالية، تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام لمدة ثلاثة أشهر.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ذكرت الدول الخمس المساهمة بقوات "أتميس"، "الانتكاسات الأخيرة" في الهجوم العسكري ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في منطقة جالجادود، بما في ذلك هجوم في منطقة أوسوين، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان" المحلي.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الاتحاد الأفريقي رفض طلب السلطات الصومالية بتعليق سحب القوات لمدة 3 أشهر لمنع المسلحين من الاستيلاء على المناطق التي أخلتها قوات حفظ السلام.