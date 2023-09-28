أخبار الفن.. سوما تحكي تفاصيل مرضها وكزبرة يشارك في فيلم جديد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان " آسف " وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهم: "نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

حلت المطربة سوما ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري للاحتفال بعودتها للغناء مجددا بعد شفائها.



وتحدثت سوما خلال الندوة عن فترة مرضها ومعانتها لأكثر من 9 سنوات مؤكدة أنها أصيبت بخلل فى الغدة النكافية داخل المخ وهو ما عرض جميع اجهزتها داخل الجسم للتلف.



وأضافت سوما أنها دخلت العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة وأن هذا المرض مدرج تحت مسمي الأمراض المستعصية ومن الصعب الشفاء منه.



وتابعت سوما أن هذا المرض تسبب فى زيادة وزنها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 140 كيلو جرام، وكانت دائما ما تجلس على كرسي متحرك.



‎أطلقت شركة "تي فيجن" الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل،

طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.



الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.



يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين ١ لـ 5 أكتوبر.

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

طرح المطرب هاني شاكر مساء اليوم أحدث أغانيه بعنوان بلاد البخت على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شوقي ومن توزيع ميدو مزيكا، وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لهاني شاكر خلال هذا الموسم، حيث سبق وطرح من قبل أغنية مروق والكبير.

طرح فريق شارموفرز، أحدث أعماله الغنائية "شقلبتى روتينى"، من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

فى هذه الأغنية يقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة، حول وقوع شخص فى حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره، ورغم اعتقاده بأنه لا يمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولايعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب !.. تقول كلمات أغنية " شقلبتى روتينى":.