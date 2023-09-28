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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم عالي .. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

جورج وسوف
جورج وسوف

طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.
 

أحدث أغاني جورج وسوف

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

وائل جسار يطالب جورج وسوف بالاعتزال 


 تحدث المطرب وائل جسار، عن تصريحه المثير للجدل عندما طالب المطرب جورج وسوف بإعتزال الغناء بسبب حالته الصحية، موضحا أنه لم ينزعج من تصريحه حيث جلس معه وأوضح له ما كان يقصده من تلك التصريحات.

 

وقال وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "جورج وسوف مزعلش مني أنا قعدت معاه وهو كان متفهم اللي أقصده وهو يعرف أنا قد إيه بحبه ومتأثر بيه وهو فنان بمعنى الكلمة، وأنا اتعلمت منه كتير وربنا يديله الصحة ويتحفنا دايما بأعمالنا الجديدة اللي بتروق دماغنا".

جورج وسوف نجم عالي أغاني جورج وسوف

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