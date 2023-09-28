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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

سوما
سوما

حلت المطربة سوما ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري للاحتفال بعودتها للغناء مجددا بعد شفائها.

وتحدثت سوما خلال الندوة عن فترة مرضها ومعانتها لأكثر من 9 سنوات، مؤكدة أنها أصيبت بخلل فى الغدة النكافية داخل المخ وهو ما عرض جميع أجهزتها داخل الجسم للتلف.

وأضافت سوما أنها دخلت العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة وأن هذا المرض مدرج تحت مسمي الأمراض المستعصية ومن الصعب الشفاء منه.

وتابعت سوما أن هذا المرض تسبب فى زيادة وزنها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 140 كيلو جرام، وكانت دائما ما تجلس على كرسي متحرك.

 



 

 

صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت المطربة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة. 

وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.

وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.

كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.

وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.
 

سوما الفنانة سوما المطربة سوما عودة سوما للغناء

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