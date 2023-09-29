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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المولتون كيك

صدى البلد

يعد المولتون كيك من الحلويات السهلة والبسيطة التي يمكن أن تقدميها لأسرتك أو لضيوفك بأقل التكاليف وإليكم الطريقة.. 

 

مقادير المولتون كيك


1/2 كوب كاكاو او حبيبات تشوكلت خام
1/2 كوب زبدة
1/2 كوب سكر مطحون
3 ملاعق من الدقيق المنخول
بيضه ونصف (يحبذ ترك البياض في البيضه الثانيه)
1 ملعقة فانيليا
طريقة التحضير 
10 دقيقة
تضاف الزبدة الى الكاكاو فيحمام مائي حتى يتم تجانسهما ويترك الخليط حتى يبرد.
تخفق البيضه ونصف وتضاف اليها الفانيليا والسكر المطحون مع الاستمرار بالخفق.
تضاف ملاعق الدقيق المنخول بالتقليب حتى يتجانس.
يضاف خليط الكاكاو والزبدة الى مزيج البيض والدقيق ويخفق معا حتى يندمج بلون بني غامق.
تدهن قوالب كب كيك او اكواب تتحمل الحرارة بالزبدة ليسهل اخراج المولتن كيك. تخبز في الفرن الحامي من قبل لمدة 10 دقائق على نار متوسطة حتى تشعر بأن قوام الكيك اصبح منتفخاً.
تخرج من القوالب بحذر على صحن جاهز للتقديم.
لتزيين المولتين كيك واكسابها مذاق اكثر نعومه، تستطيع نثر السكر الابيض فوقها او الشوكولاته المبشورة او كراميل كما تستطيع سكب القليل من الشوكولاته السائله كالسيرب.

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طريقة عمل المولتون كيك

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