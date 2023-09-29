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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام للزمالك

الأهلي
الأهلي

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، موقفه من الانضمام لنادي الزمالك، في حالة عودته للانضمام للدوري المصري.

وقال محمد شريف، في مداخلة هاتفية برنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر": "أن عقده ممتد مع نادي الخليج لمدة موسمين ، مشيرًا إلى أن أولويته في الدوري المصري هي العودة لصفوف النادي الأهلي"

وكان محمد شريف رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الخليج السعودي في صفقة انتقال نهائي، وذلك لمدة موسمين قابلة للتمديد لموسم جديد.

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