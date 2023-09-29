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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدر حديثا.. طبعة جديدة من كتاب "حكم النبي محمد" لتولستوى

صدى البلد

صدر حديثا، طبعة جديدة من كتاب "حكم النبى محمد" للأديب الروسى الشهير ليو تولستوى، تزامنا مع ذكرى المولد النبوى الشريف، عن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

وذكر ليو تولستوى، فى كتابه أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو مؤسس ورسول الديانة الإسلامية التى يدين بها فى جميع جهات الكرة الأرضية مائتا مليون نفس.

ويعرض الكتاب القيم والأخلاق والمعاملات الذي قام بها سيدنا محمد، هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن حكم وقيم ومواعظ سامية تقود الإنسان الي سواء السبيل.

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يشار إلى أن الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوي من مواليد 9 سبتمبر 1828 ورحل عن عالمنا في 20 نوفمبر 1910، ويعد من عمالقة الروائيين الروس ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي وعضو مؤثر في أسرة تولستوي. يعد من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق.

أشهر أعماله روايتي "الحرب والسلام" و"أنا كارنينا" وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية.

كفيلسوف أخلاقي اعتنق أفكار المقاومة السلمية النابذة للعنف وتبلور ذلك في كتاب "مملكة الرب داخلك" وهو العمل الذي أثر على مشاهير القرن العشرين مثل مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ في جهادهما الذي اتسم بسياسة المقاومة السلمية النابذة للعنف.

كتاب الديانة الإسلامية الشريعة الإسلامية الكوارث الطبيعية المؤسسة المصرية الروسية المولد النبوي الشريف بيل

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