بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

بعد ظهورها في ليبيا وتحديداً في منطقة درنة، أصبح لدينا سؤال يثقل عقول الكثيرين حول مفهوم "الغيلان" ومدى صحة هذا الحديث. بعد ظهورها في ليبيا بعد إعصار دانيال، بدأ النشطاء يتداولون مقاطع فيديو تُظهر أصواتاً غريبة، ولاحظوا أن هذه الأصوات ظهرت في مدينة درنة بليبيا وأدَّت إلى رفع الأذان فيها. دعونا نستكشف معًا هذا المفهوم ونلقي الضوء عليه.

مفهوم الغيلان

إن كنت تتساءل عما هي الغيلان، فإن الكلمة تشير إلى "الغول"، وهي مصطلح ذكر في العديد من الأساطير العربية. وفقًا لهذه الأساطير، يُعتقد أن الغول هو كائن مخيف ومرعب. يروى أنه يُرتبط بالشياطين والجن، وكان العرب يعتقدون أن الغول يظهر لهم أثناء سفرهم في الصحراء والأماكن الخالية وحتى في المقابر. كانوا يعتقدون أن هدف وجود هذا الكائن المخيف هو تضليل المسافرين.

الغيلان في الإسلام

وماذا عن مفهوم الغيلان في الإسلام؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفى تلك الأساطير في حديث رواه الإمام مسلم عن جابر: "لا عدوى ولا طيرة ولا غول". ومع ذلك، اختلف الفقهاء الإسلاميون حول هذه النقطة. بعضهم رأى أن المقصود من الغول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم موجودون ولكن لا يظهرون في شكل بشري.

ظهور الغيلان في ليبيا

نشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وجود أصوات غريبة وأضواء في ليبيا بعد إعصار دانيال. ربط بعضهم تلك الأصوات بالغيلان، وهم إحدى أنواع الشياطين. تلك الأصوات الغريبة ظهرت في عدة مناطق في ليبيا، بما في ذلك مدينة طرابلس. أثار هذا الفيديو جدلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو الغيلان الشيطان؟

وعن مفهوم الغيلان الشيطان، يُعتقد أنها شياطين تظهر في صورة إنسان تبدو مخيفة. يُزعم أنها تتعمد الظهور أثناء السفر في الصحراء، وكان العرب يعتقدون أن هدف الغيلان هو تضليلهم وإثارة الفزع.

شكل الغيلان

لم يتم توثيق شكل الغيلان بشكل دقيق، ولكن العرب كانوا يرون أنهم كائنات تظهر في الصحراء والأماكن المهجورة. بعد إعصار دانيال، ظهرت أصوات غريبة لكن لم تظهر أي صور أو أشكال محددة للغيلان.

من هم الغيلان؟

الغيلان هم كائنات تظهر في مناطق تواجد الجثث والأماكن المهجورة والمخربة. يُعتقد أن الأراضي القاحلة والبيوت المهجورة تعتبر مكانًا مناسبًا لظهورهم.

صحة حديث إذا تغولت الغيلان

بخصوص صحة حديث "إذا تغولت الغيلان"، هناك اختلاف بين الفقهاء. الرأي الأول يقول إن الغول كانوا موجودين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد البعثة منع الجن الغول من الظهور للإنسان. أما الرأي الثاني فيقول إن المقصود من الغيلان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم موجودون ولكن لا يظهرون في شكل بشري.

في النهاية، يبقى مفهوم "الغيلان" محط جدل واهتمام في بعض المجتمعات. على الرغم من التصاعد في الحديث عنهم بعد ظهور أصوات غريبة في ليبيا، إلا أن الأدلة والتفسيرات تظل متنوعة.