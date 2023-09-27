عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المتهم ردد الأذان في المسجد بعد الحادث| تفاصيل جريمة مروعة بالإسكندرية.. بكاء الابن كشف قتله لوالديه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في واقعة هزت مدينة الإسكندرية، كشفت التحريات الأولية تفاصيل مثيرة حول جريمة دموية بشعة، حيث تم العثور على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما. 

وما أثار الدهشة أن أصابع الاتهام توجهت نحو نجل الضحيتين، وهو طبيب تخدير. 

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذه الحادثة الصادمة ونكشف عن التفاصيل المروعة والمثيرة حول القاتل والأسباب وراء هذه الجريمة الرهيبة.

 

 

الواقعة الصادمة

في يومٍ عادي في حي المنتزه بمدينة الإسكندرية، هزت الأخبار والمجتمع المحليين حادثة غير مسبوقة. ففي وقت مبكر من صباح يوم الجريمة، تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوقوع جريمة دموية داخل إحدى الشقق.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وهناك اكتشفوا مشهدًا مروعًا. تم العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما، وكانت الجثتان مذبوحتين بوحشية. هذا المشهد الرهيب أثار رعب الجيران وأثر بشكل كبير على الأمن العام بالمدينة.

 

القاتل المشتبه به

ما أثار الدهشة في هذه الجريمة هو أن أصابع الاتهام توجهت نحو ابن الضحيتين، الذي يعمل طبيبًا متخصصًا في التخدير بإحدى المستشفيات المحلية. وفور وقوع الجريمة، لاحظ شهود عيان أن نجل الضحيتين توجه إلى المسجد المجاور، حيث بدأ يردد الأذان بصوت مرتفع ويبكي بشدة. وفيما بعد، أصبح واضحًا أنه يعاني من حالة نفسية سيئة وكان يتلقى علاجًا نفسيًا.

 

أسباب الجريمة

على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القاتل المشتبه به يعاني من ظروف نفسية سيئة قد تكون وراء ارتكابه لهذه الجريمة البشعة. يُشتبه أن الضغوط النفسية والصراعات العائلية قد دفعته للقيام بفعلته الرهيبة.

 

تظل هذه الواقعة الصادمة في مدينة الإسكندرية حادثة تستحق التفكير والتأمل. فهي تذكير مأساوي بأن الظروف النفسية قد تكون لها تأثير كبير على سلوك الأفراد. نأمل أن يساهم هذا التقرير في إلقاء الضوء على مشكلة الصحة النفسية وأهميتها، وكيف يمكننا دعم أولئك الذين يعانون منها.

جريمة الاسكندرية الحادثة الجيران رعب الأذان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

موضوعات متعلقة

بعد 3500 عام| التوصل إلى عطر "الخلود" الفرعوني المستخدم في التحنيط.. اكتشاف خطير يقلب الموازين

البرتغالي فيتوريا يهدد بالرحيل!| محمد صلاح يدعم مدرب المنتخب وينصحه من أجل حلم المونديال.. تفاصيل

بشكل مفاجئ| منى الشاذلي تقدم برنامج «معكم» على قناة جديدة.. وداعاً cbc بعد 10 سنوات

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

فقدت يديها وقدميها| وجبة سمك "بلطي" تتسبب في مأساة لسيدة أمريكية!.. احذر هذا الأمر

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

ترشيحاتنا

علي وإيناس بتوع المخدرات | حكم رادع للمتهمين.. تفاصيل

«بيوزعوا شربات».. أجواء مبهجة احتفالا بالمولد النبوي في سيدنا الحسين.. فيديو

بعد ارتفاع جرام الـ 21 .. أسباب تدفعك لشراء عيار 18

حرق عربيتها و اتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجاة جديدة

أحمد موسى : ما فعله الرئيس السيسي لأجل الشعب المصري لا يُنسى

بسبب قرار أمريكي.. روسيا والصين توجهان ضربة قوية لـ الدولار تهدد هيمنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيديو

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ