المتهم ردد الأذان في المسجد بعد الحادث| تفاصيل جريمة مروعة بالإسكندرية.. بكاء الابن كشف قتله لوالديه

في واقعة هزت مدينة الإسكندرية، كشفت التحريات الأولية تفاصيل مثيرة حول جريمة دموية بشعة، حيث تم العثور على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما.

وما أثار الدهشة أن أصابع الاتهام توجهت نحو نجل الضحيتين، وهو طبيب تخدير.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على هذه الحادثة الصادمة ونكشف عن التفاصيل المروعة والمثيرة حول القاتل والأسباب وراء هذه الجريمة الرهيبة.

الواقعة الصادمة

في يومٍ عادي في حي المنتزه بمدينة الإسكندرية، هزت الأخبار والمجتمع المحليين حادثة غير مسبوقة. ففي وقت مبكر من صباح يوم الجريمة، تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوقوع جريمة دموية داخل إحدى الشقق.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وهناك اكتشفوا مشهدًا مروعًا. تم العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما، وكانت الجثتان مذبوحتين بوحشية. هذا المشهد الرهيب أثار رعب الجيران وأثر بشكل كبير على الأمن العام بالمدينة.

القاتل المشتبه به

ما أثار الدهشة في هذه الجريمة هو أن أصابع الاتهام توجهت نحو ابن الضحيتين، الذي يعمل طبيبًا متخصصًا في التخدير بإحدى المستشفيات المحلية. وفور وقوع الجريمة، لاحظ شهود عيان أن نجل الضحيتين توجه إلى المسجد المجاور، حيث بدأ يردد الأذان بصوت مرتفع ويبكي بشدة. وفيما بعد، أصبح واضحًا أنه يعاني من حالة نفسية سيئة وكان يتلقى علاجًا نفسيًا.

أسباب الجريمة

على الرغم من أن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القاتل المشتبه به يعاني من ظروف نفسية سيئة قد تكون وراء ارتكابه لهذه الجريمة البشعة. يُشتبه أن الضغوط النفسية والصراعات العائلية قد دفعته للقيام بفعلته الرهيبة.

تظل هذه الواقعة الصادمة في مدينة الإسكندرية حادثة تستحق التفكير والتأمل. فهي تذكير مأساوي بأن الظروف النفسية قد تكون لها تأثير كبير على سلوك الأفراد. نأمل أن يساهم هذا التقرير في إلقاء الضوء على مشكلة الصحة النفسية وأهميتها، وكيف يمكننا دعم أولئك الذين يعانون منها.