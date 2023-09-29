هجوم أوكراني بالمسيرات على روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عشر طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك وواحدة فوق منطقة كالوجا، جنوب غربي البلاد، خلال الليل.

ووفقا ل “روسيا اليوم"، وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ليلة 29 سبتمبر تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية.



وأضاف البيان "دمرت دفاعاتنا 11 طائرة مسيرة، واحدة منها فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي البلاد".

وفي سياق اخر، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين” أن الرئيس الروسي بوتين يلتقي قائد فاجنر السابق.