عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قريباً.. تشغيل مركز الشباب بحي الكرامة فى مدينة العبور الجديدة

رئيس مدينة العبور
رئيس مدينة العبور الجديدة خلال الاجتماع

تابع المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجنة المشكلة من جهاز المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لاستكمال إجراءات تسليم ونقل الأصول لمركز الشباب بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠٠م تمهيداً لتشغيله قريباً، موجهاً بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكنى المدينة، وذلك فى إطار توفير الخدمات الحيوية للمنتقلين للسكن بالمدن الجديدة.

وشملت أعمال اللجنة استعراض الأعمال المنفذة بمشروع مركز الشباب بحي الكرامة في مدينة العبور الجديدة، للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية لتلك الأعمال، حيث تم المرور على مكونات المركز ومناقشة القائمين على تنفيذ المشروع في بعض الملاحظات تمهيداً للتشغيل.

وأضاف المهندس أحمد علي، أن المشروع يتكون من (مبنى اجتماعى - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال – 2 ملعب كرة قدم خماسى - ملعب تنس – أماكن انتظار سيارات داخل المركز – مبنى الإدارة..وغير ذلك).

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالا كبيرا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

 

عملاء التقنين

وتوجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالشكر لجميع العملاء على ما أبدوه من تعاون كامل مع فريق عمل الجهاز، وأهاب رئيس جهاز مدينة العبور بعملاء التقنين بضرورة الالتزام بالحضور شخصياً في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو ينشر اسمه على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع " فيس بوك "، حرصاً على تسهيل وتيسير الإجراءات نظراً للإقبال الكبير من عملاء التقنين.


 

العبور الجديدة

6B1D7759-94E1-4FC3-B9A5-8DED96DA7CAC
6B1D7759-94E1-4FC3-B9A5-8DED96DA7CAC
2A3DB286-B900-4B7A-9FD8-F9613A3E63E5
2A3DB286-B900-4B7A-9FD8-F9613A3E63E5
6DDEB265-EEFB-4CD8-B16F-51102C27668B
6DDEB265-EEFB-4CD8-B16F-51102C27668B
0B60C6B8-C06F-4E21-9767-CFDE2BBB2303
0B60C6B8-C06F-4E21-9767-CFDE2BBB2303
العبور الجديدة حي الكرامة الخدمات مركز شباب المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب| تفاصيل

بلغة الأرقام.. مصر تنفق المليارات للارتقاء بصحة أبنائها في جميع المحافظات

5.7 ريختر.. زلزال قوي يضرب شرق روسيا

عنصرية فرنسا.. باريس تنتظر محاكمة تاريخية اليوم بشأن التمييز على أساس اللون

بعد استبعاده.. طريقة وحيدة تمكن الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المصري

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الاستانلس ستيل

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ