بشير العدل : يجب تبني مبادرة لربط براءات الاختراع بتنمية الصناعة

أكد الكاتب الصحفي بشير العدل المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن البحث العلمي يلعب دورا مهمًا في تنمية الصناعة، وهو الأمر الذي أكدت عليه القيادة السياسية وتوليه اهتمامًا كبيرًا.



أكد "العدل" في لقاء مع التليفزيون المصري، أهمية ربط البحث العلمي، وتحديدا براءات الاختراع، بتنمية الصناعة، مطالبا الجهات المعنية، بتبني مبادرة لربط تلك البراءات بتنمية الصناعة، والعمل على تحويلها من كونها براءات نظرية إلى منتجات فعلية على أرض الواقع.



أشار "العدل" إلى تفوق مصر عربيا وإفريقيًا، في مجال البحث العلمي، سواء في حجم الإنفاق المادي أو في عدد براءات الاختراع، موضحا أن مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، يسجل زيادة في أعداد البراءات التي يقدمها مصريون مقارنة بما يقدمها الأجانب والعرب.



لفت "العدل" إلى أن ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات، من شأنه أن يعزز الاقتصاد القومي، و ينمي المنتج المحلي، وينهض بالصناعة الوطنية، بالشكل الذي يجعلها ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، وتحقيق المستهدف القومي من الصادرات المصرية، والوصول بها إلى 100 مليار دولار.