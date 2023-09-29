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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لابس حلق.. عمرو دياب يحيي حفلا أمام الأهرامات ويستعد للسفر إلى الأردن

صدى البلد

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا مساء أمس بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والاعلاميين.  

 

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها يا أنا يا لأ، بحبه، ده لو اتساب، الحوت، الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكره، قمرين, العالم الله, نور العين, أيام وبنعشها, وهي عاملة ايه دلوقت, يدق الباب, كل سنة بقى وانت طيب, اللي عدي, تنسي واحدة , واختتم الحفل باغنية هتدلع. 

ومن ناخية اخرى يحيي الفنان عمرو دياب الليلة حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العقبة بالأردن . 

 

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل. 

 

ومن ناحية أخرى يشهد الحفل اهتماما كبيرا من الاعلام الأردني حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام. يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة ، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه

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