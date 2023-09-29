بالأسماء .. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة عابدين في العام القضائي الجديد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة عابدين الابتدائية الثمانية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بـالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.

وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم 25 جنائي شمال برئاسة المستشار جمال السيد رجب رفاعي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومحمد صالح وهشام حسين والدائرة 26 جنائي شمال برئاسة المستشار يسؤي محمد اسماعيل ذكري وعضوية المستشارين محمد فؤاد وجابر السعيد ومجاهد علي، ويعقدوا بالأسبوع الأول من كل شهر خلال العام القضائي الجديد.

أما في الأسبوع الثاني من كل شهر في العام القضائي الجديد فتعقد الدائرة 27 جنائي شمال برئاسة المستشار ناصر صادق ميخائيل بربري وعضوية المستشارين سمير أبو دوح ومحمد المحمودي وأحمد جنينه والدائرة 28 جنائي شمال برئاسة المستشار عادل علي أحمد أبو المال وعضوية المستشارين جمال أحمد وعمرو عبد اللطيف وأمجد أمين، وفي الأسبوع الثالث من كل شهر خلال العام القضائي الجديد تُعقد الدائرة 29 جنائي شمال برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم وعضوية المستشارين طه إبراهيم وأحمد محمد يسري ومحمد فوزي محمود والدائرة الثلاثون برئاسة المستشار عبد الحميد عبد الحميد همام محمد وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام.

وفي الأسبوع الرابع من كل شهر خلال العام القضائي الجديد تعقد الدائرة 31 جنائي شمال برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد وعلاء الدين محمد وأيمن عبد الرازق ، والدائرة 32 جنائي شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد أحمد وعضوية المستشارين أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل ود. شريف محمد حافظ.

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