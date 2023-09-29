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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم في العام القضائي الجديد

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة زينهم الابتدائية الثمانية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم 13 جنائي جيزة برئاسة المستشار علاء الدين كمال محمد محمد البيلي وعضوية المستشارين إيهاب الجنزوري ومنتصر كحك ود. إيهاب طلعت والدائرة 14 جنائي جيزة برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين وعضوية المستشارين أحمد اللمعي وأيمن المنوفي والدائرة رقم 18 برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا هارون أبو سحلي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وسالم عبد العزيز والدائرة رقم 19 جنائي جيزة برئاسة المستشار د. حسن السيد حسن علي وعضوية المستشارين خالدعمار وياسر جلال ذكي والدائرة العشرون جنائي جيزة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد شعبان وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد وأيمن محمد طيطة.
كما تضم الدوائر رقم 21 جنائي جيزة برئاسة المستشار عبد الباسط سيد حسن حسانين الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان علي فرج وخالد أحمد إسماعيل محمد حسن وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله علي، والدائرة 22 جنائي جيزة برئاسة المستشار كجدي أحمد محمد مصطفى وعضوية المستشارين سامح رمزي وأسامة حسن  وإيمان الإمام والدائرة 23 جنائي جيزة برئاسة المستشار مدني دياب مهران علي وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح الدين وأحمد عبد العاطي والدائرة 29 جنائي جيزة برئاسة المستشار أمجد إمام علي السيد وعضوية المستشارين د. أِرف إبراهيم ومحمد يحيى ومحمد عامر الشاهد.
وتضم الدوائر رقم 30 جنائي جيزة برئاسة المستشار د. محمد أحمد مصطفى الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أبو سحلي وبهاء محمد مراجع وأحمد حسن الشريف والدائرة 31 جنائي جيزة برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى والدائرة 32 جنائي جيزة برئاسة المستشار محمد رأفت أحمد كمال الدين الطيب وعضوية المستشارين هشام طلعت نصيف وإسماعيل أبو كريشة والدائرة 33 برئاسة المستشار حسن أبو الفوا محمد حسن وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام والدائرة 34 برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومحمد شرف الدين وياسر يوسف والدائرة 35 برئاسة المستشار عماد إبرهيم مصيلحي عفيفي وعضوية المستشارين ياسر كمال الدين وإيهاب عادل والدائرة 36 برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد محمد وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي زأحمد مختار محمد سيد أبو إسماعيل.

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