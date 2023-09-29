السعودية.. مقلب كوميدي يقود 7 مواطنين إلى السجن

ألقت شرطة منطقة الرياض بالسعودية القبض على 7 أشخاص؛ لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في أحد المحالّ التجارية.

ومن جانبه ، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة تفاصيل الواقعة حيث تم القبض على خمسة سعوديين ومقيمَيْن "يمني وتشادي" بعد ظهورهم في محتوى مرئي متداول يجسدون فيه مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان انهم قانوا بهذا الفعل لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.