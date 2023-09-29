بسبب ألفاظ خارجة | تغريم واستبعاد نجم الزمالك من التدريبات

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك خصم 250 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واستبعاده من التدريبات الجماعية والزامه بخوض تدريبات منفردا لمدة أسبوعين.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يخصم 250 ألف جنيه من مستحقات محمود علاء، واستبعاده من التدريبات الجماعية، وإلزامه بخوض التدريبات منفردا لمدة أسبوعين ووفقا للمصادر أن القرار جاء بسبب تلفظ محمود علاء بألفاظ خارجة"



ويلتقى الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.