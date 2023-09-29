حازم عمر يحصل على تزكية 40 نائبا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

حصل حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، عن حزب الشعب الجمهوري، على تزكية 40 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يشار إلى أن ضمن أولى خطوات الترشح ، أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وكان المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد قدم استقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل داخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استعدادا لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.