دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدفين في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على منافسة الجيش الرواندي بهدفين نظيفين في الشوط الاول من المباراة التي تجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون اهداف في كيجالي.

أحرز مصطفي فتحي هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 19 بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى مصطفى فتحي الذي استلم الكرة بشكلرائع وسدد كرة صاروخية لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 22 أحرز وليد الركرتي الهدف الثاني بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي بيراميدز لتصل إلى وليد الكارتي الذي سدد كرة من خارجمنطقة الجزاء لتسكن الشباك.





وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:-





حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي