عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وادي حوضين.. نموذج جديد لتحقيق التنمية المستدامة في الصحراء الشرقية لمصر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد منطقة وادي حوضين في جنوب محافظة البحر الأحمر انطلاقة استثنائية تحمل في طياتها النموذج المستقبلي للتنمية الزراعية والصناعية ويأتي هذا النموذج كمحطة مبشرة في مساعي مصر للتحول نحو الزراعة المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الجافة،

 

قال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة فى تصريحات سابقة، إن مشروع مزرعة وادي حوضين يعد رمزاً للابتكار، حيث يستخدم المياه الناتجة من عمليات التحلية لزراعة مجموعة متنوعة من الأسماك مثل البلطي الأحمر والقاروص والبورى. وتمثل هذه المزرعة الأولى من نوعها في المحافظة وقد بدأت عملها في شهر أكتوبر الماضي، وقد تجاوزت توقعات الإنتاج بفارق كبير.*

وأوضح حزين أن إجمالي الإنتاج يصل إلى ما بين ٢٠:١٥ طن في الدورة الواحدة، وسيتم توزيع هذا الإنتاج بأسعار مخفضة في يوليو القادم عبر سيارات مبردة إلى أسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة، بهدف تحقيق الربح ومنع الاحتكار.*

من جهته، أكد عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، أن مشروع وادي حوضين يمثل نموذجاً جديداً للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين الأنشطة الزراعية والصناعية وإنتاج الحيوانات. وأشار إلى أن هدف المشروع هو إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في الزراعة للبدو في هذه المناطق، وذلك من خلال زيادة المساحة الزراعية والاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.*

يقوم المشروع على فكرة تكاملية لاستخدام الموارد الطبيعية المحلية بشكل مستدام، مع إعادة استخدام المياه بكافة أشكالها، سواء الناتجة من الآبار أو محطات التحلية. ويتميز بتقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على مياه الري وتقليل استهلاك المياه.*

يشهد وادي حوضين بالشلاتين بداية رائعة في مساره نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو مستقبل مستدام ومستقر للمنطقة ولمصر.

وادي حوضين التنمية المستدامة الزراعة المستدامة مشروعات التنمية الشاملة الموارد الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

1447 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم السبت

ترشيحاتنا

أجراس المدارس تدق في 12 محافظة.. والحصة الأولى عن المشروعات القومية

صحة حديث «لا تنكَحوا المنّانة ولا الأنّانة»؟.. عالم أزهري يوضح

ننشر قواعد وإجراءات تظلم الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024

اخبار التوك شو|انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال ساعات..الدستور يكفل لـ السيسي حق الترشح بالانتخابات..المفتى: لو عشنا فى عهد النبي لكنا مثل الصحابة

حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة الـ 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Ain Ghazal تماثيل عين غزال برأسين وبدون أيدي.. هل اُستخدمت في طقوس عربية للأشباح ؟

رموها في الشارع.. مستشفى هندي تحاول إخفاء جريمة طبية بالتخلص من المريضة

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

بالأسود في المقابر.. امرأة تقيم جنازة للاحتفال بحملها|شاهد

فيديو

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

يتربى في عزكم.. أنغام تقدم ابنها للجمهور الكويتي لأول مرة

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ