الداخلية العراقية: الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة قواتنا

أكدت وزارة الداخلية العراقية أن الحدود مع إيران في إقليم كردستان تحت سيطرة القوات العراقية .

وذكرت الداخلية العراقية، لـ"العربية"، أنه تم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي شمال البلاد.

وفي سياق آخر؛ نفذت مفارز قسم شرطة قضاء المجر الكبير / مركز شرطة الزهراء في قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، ممارسات وعمليات أمنية؛ لملاحقة المطلوبين.

كما تم تنفيذ مذكرات القبض، لا سيما الجنائية منها بجنوب المحافظة، حيث تم القبض على 5 متهمين وفق أحكام المادة (1/2 الرابعة) من قانون مكافحة الإرهاب، و3 متهمين بقضايا التهديد، وآخرين بمواد قانونية مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم أصوليا.