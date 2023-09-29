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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: التبادل التجارى بالعملات المحلية فرصة لدعم اقتصاديات دول بريكس .. فيديو

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكتل "بريكس" ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة.

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قرار جديد من بوتين بشأن دخول الأوكرانيين إلى روسيا

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ليست تحالفا عسكريا..بوتين: بريكس منصة لتطوير المواقف على أساس الاحترام المتبادل والسيادة

وقال بوتين خلال المؤتمر البرلماني الدولي "روسياـ أمريكا اللاتينية" نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن تكتل "بريكس" ليس منظمة عسكرية بل منصة قائمة على السيادة، وسنبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنمية بين دول "بريكس"، مضيفًا أن التعامل بالعملات المحلية يعزز اقتصاد دول "بريكس".

وأضاف بوتين أن أمريكا اللاتينية تنجح في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن العلاقة بين روسيا وأمريكا اللاتينية قائمة على الشراكة، وأن موسكو ترغب في تعزيز التنمية والاستقلال بأمريكا اللاتينية.

 

بوتين بريكس دول بريكس السيادة أمريكا اللاتينية

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