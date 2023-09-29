أفشة يسجل هدف الأهلي الثالث فى شباك سان جورج الإثيوبي

سجل أفشة هدف فريق الأهلي الثالث في شباك سان جورج الإثيوبي بالدقيقة 39 في مباراة الإياب ضمن منافسات دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج بثلاثة اهداف نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.



بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادي الأهلي فيما امتلك لاعبو سان جورج الإثيوبي الكرة في منتصف الملعب.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة الثالثة عقب تعرضه الي عرقلة من رمضان يوسف لاعب سان جورج الإثيوبي.

وتصدى باهيرو نجاش حارس مرمي سان جورج الإثيوبي لعرضية ارسلها محمد هاني لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني في الدقيقة الرابعة.

وجرت محاولات فى أول سبع دقائق من جانب النادي الأهلي لاختراق دفاعات سان جورج الإثيوبي من قبل أحمد عبدالقادر وكهربا وكريستو .

هدف أول للنادي الأهلي

واحتسب فى الدقيقة الثامنة الحكم المالي ضربة حرة لصالح إمام عاشور نجم النادي الأهلي بعد عرقلته امام منطقة الجزاء لفريق سان جورج الإثيوبي.

احرز محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي الهدف الاول فى الدقيقة العاشرة بعدما سدد قطيفة صاروخية في شباك سان جورج الإثيوبي.

فرض النادي الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بعد تقدمه بهدف أول وسط محاولات من جانب لاعبو سان جورج الإثيوبي.

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي هدفا فى الدقيقة 17 بعد تسلمه تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ليبعدها حارس المنافس الي خارج الملعب.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة تسجيل هدف ثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 18 بعد تسلمه تمريرة من كريستو داخل منطقة الجزاء سددها برعونة في أقدام دفاعات سان جورج الإثيوبي.

ومرر في الدقيقة 21 أفشة كرة داخل منطقة الجزاء سددها أحمد عبدالقادر بقوة تصطدم في الشباك من الخارج لتضيع فرصة حقيقية للنادي الأهلي

واحتسب الحكم المالي ركلة جزاء لصالح كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 33 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء لنادي سان جورج الإثيوبي.

سجل كهربا الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 34.

نجح فى الدقيقة 39 محمد مجدى أفشة هدف النادي الأهلي الثالث في شباك سان جورج الإثيوبي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.