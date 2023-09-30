مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي أمام مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والاسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 8257 ي ص. ج.



أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة واصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.