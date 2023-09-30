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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

انقلاب سيارة بأسيوط
انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي أمام مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الفتح والاسعاف والمرور وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم 8257 ي ص. ج.


أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة واصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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