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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الصدارة يشعل مواجهة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلًا على نظيره جيرونا، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصارع الفريقان على نقاط المباراة الثلاث للتربع على صدارة الليجا.

ويحتل جيرونا وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة  وحيدة عن برشلونة متصدر الترتيب مؤقتا، ويحل ريال مدريد ثالثا برصيد 18 نقطة.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا:" سنحاول بذل قصارى جهدنا أمام جيرونا ولدينا ديناميكية جيدة، لقد تعافى روديجر، وكانت إصابته بسيطة".

وأضاف:" الفريق مُرهق بعض الشيء، لكنه متحمس، وسنقوم بعمل جيد".

وتابع: علينا أن نلعب مباراة متكاملة بمعنى أن الفريق يجب أن يتمتع بالتوازن من خلال الدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة بالكرة، نحن متيقظون أمام جودة جيرونا في هذه اللحظة".

وأشار؛" مباراتنا الأخيرة هناك لم تكن جيدة ولن يحدث الأمر نفسه في اللقاء القادم، يلعب جيرونا بشكل جيد جداً، ولكن لدينا خيارات كثيرة للفوز بالمباراة".

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني برشلونة أنشيلوتي

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