بخطوات سهلة.. طريقة عمل السلمون مثل المطاعم

تعتبر طريقة عمل سمك السلمون من الوجبات اللذيذة، هو واحد من أشهر أنواع المأكولات البحرية، ويمكن تحضيرها بنفس وصفة المطاعم، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل السلمون، وهي من وصفات الاكل العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي فردين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل السلمون



طريقة عمل السلمون





مقادير طريقة عمل السلمون مثل المطاعم :

¼ كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

2 شريحة سمك سلمون

1 بصل مقطع حلقات

1 بطاطس مقطع حلقات

1 عود روزماري طازج



طريقة عمل السلمون مثل المطاعم :

_ نضع في بولة كل من: زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح، فلفل أسود، الثوم المفروم، البابّريكا، والزعتر المجفف.

_ نخلط جميع المكونات السابقة جيّدًا بالملعقة حتى تمتزج، وتتجانس مع بعضها البعض.

_ ندهن صينية فرن بملعقتين كبيرتين من الصوص (خليط زيت الزيتون)، ثم نرص شرائح سمك السلمون ثم نسكب فوق السمك من الصوص بحيث يتشبّع السمك بهذا الصوص.

_ نرص في الصينية بجانب السمك: حلقات البصل، حلقات البطاطس، الروزماري.

_ نغلّف الصينية بورقة زبدة ثم بورق قصدير، ثم ندخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم نزيل ورق الزبدة وورق القصدير، ونشغّل الشواية عليها لمدة 6 دقائق.

_ نخرج الصينية من الفرن، ونقدّم سمك السلمون جاهزًا.