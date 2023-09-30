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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"جوجل" يحتفل بتماثيل عين غزال| ما القصة

صدى البلد

يحتفل محرك البحث "جوجل" بتماثيل عين غزال، وهي مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص التي تم اكتشافها في موقع عين غزال بالأردن. تعود هذه التماثيل إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخار، وتتميز بتصوير الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.

عين غزال

تم اكتشاف موقع عين غزال في عام 1974 من قبل عمال البناء الذين كانوا يعملون على بناء طريق سريع يربط عمان بمدينة الزرقاء. كان الموقع مأهولًا بالبشر في الفترة من 7250-5000 قبل الميلاد، وامتدت المستوطنة في أوجها وخلال النصف الأول من الألفية السابعة قبل الميلاد على مساحة تتراوح بين 10 و15 هكتارًا.

تم العثور على إجمالي 15 تمثالًا كاملًا و15 تمثالًا نصفيًا في مخبأين بفارق زمني يقارب 200 عام بينهما. ونظرًا لأن هذه التماثيل وُضعت بعناية في حفر محفورة في أرضيات المنازل المهجورة، فقد تم الحفاظ عليها بشكل جيد.

حتى الآن، لم يتمكن علماء الآثار من تحديد سبب صنع النحاتين القدماء لهذه التماثيل، ولكن الأكيد أنه تم دفنها بطريقة خاصة وتم توجيهها من الشرق إلى الغرب. هذه التماثيل تحظى بشعبية كبيرة ويمكن مشاهدتها في العديد من المتاحف حول العالم، بما في ذلك متحف الأردن ومتحف الآثار الأردني والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر أبوظبي.

جوجل العصر الحجري الحديث تماثيل عين غزال محرك البحث جوجل مدينة الزرقاء عين غزال

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