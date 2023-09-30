بدء التصويت في انتخابات سلوفاكيا وسط ترقب من "الناتو"

بدأ الشعب السلوفاكي التصويت، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في انتخابات برلمانية مبكرة ستقرر دعمهم المستقبلي لأوكرانيا.

وافتتحت مراكز الاقتراع لسكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، ومن المقرر أن يتنافس الحزب اليساري الاشتراكي الديمقراطي بزعامة روبرت فيكو الشعبوي ضد حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بقيادة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميكا، بحسب ما أوردته إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية.

ويترقب أعضاء حلف الناتو إلى ما ستؤول إليه هذه الانتخابات، وسط مخاوف من انتصار رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، الذي على ما يبدو سينحو بسياسات البلاد بعيدا من الغرب.

وشغل فيكو منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2010 ومن عام 2012 إلى عام 2018، ومن المرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى دعم الأحزاب الصغيرة لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد سيميكا بتخليص سلوفاكيا من "الماضي" وحث السلوفاكيين على "انتخاب المستقبل".

واتسمت الحملات الانتخابية بالخلاف الحاد حول السياسة الخارجية وقال فيكو إنه إذا عاد إلى السلطة فإن سلوفاكيا ستواصل دعم أوكرانيا لكنها لن تقدم أسلحة أو ذخيرة وقد وصفه المعارضون بأنه مؤيد لروسيا، وهو انتقاد يرفضه.

وستحافظ حكومة سلوفاكيا التقدمية على دعم براتيسلافا الحالي لكييف.

وتعاني سلوفاكيا من أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو بنسبة 10% ونظام صحي منهك ماليا.