عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء التصويت في انتخابات سلوفاكيا وسط ترقب من "الناتو"

صدى البلد

بدأ الشعب السلوفاكي التصويت، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في انتخابات برلمانية مبكرة ستقرر دعمهم المستقبلي لأوكرانيا.

وافتتحت مراكز الاقتراع لسكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، ومن المقرر أن يتنافس الحزب اليساري الاشتراكي الديمقراطي بزعامة روبرت فيكو الشعبوي ضد حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بقيادة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميكا، بحسب ما أوردته إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية.

ويترقب أعضاء حلف الناتو إلى ما ستؤول إليه هذه الانتخابات، وسط مخاوف من انتصار رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، الذي على ما يبدو سينحو بسياسات البلاد بعيدا من الغرب.

وشغل فيكو منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2010 ومن عام 2012 إلى عام 2018، ومن المرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى دعم الأحزاب الصغيرة لتشكيل الحكومة في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد سيميكا بتخليص سلوفاكيا من "الماضي" وحث السلوفاكيين على "انتخاب المستقبل".

واتسمت الحملات الانتخابية بالخلاف الحاد حول السياسة الخارجية وقال فيكو إنه إذا عاد إلى السلطة فإن سلوفاكيا ستواصل دعم أوكرانيا لكنها لن تقدم أسلحة أو ذخيرة وقد وصفه المعارضون بأنه مؤيد لروسيا، وهو انتقاد يرفضه.

وستحافظ حكومة سلوفاكيا التقدمية على دعم براتيسلافا الحالي لكييف.

وتعاني سلوفاكيا من أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو بنسبة 10% ونظام صحي منهك ماليا.

التصويت في انتخابات سلوفاكيا انتخابات سلوفاكيا الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

الحرارة هتنزل 10 درجات| "الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: "انتظروا أمطارا"

ترشيحاتنا

فى أول يوم مدرسة.. مصرع تلميذ صدمه قطار على مزلقان دشنا بقنا

سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية بمدينة الشروق

الموضوع بياخد وقت|رئيس الوزراء يُقارن بين حال الدول قبل وبعد التنمية

يوم في حب السيسي.. المعلمين تدعم الرئيس: خير من يحمل الأمانة والمسئولية

أيهما أفضل وبالأسعار .. مقارنة بين بيجو 5008 وستروين C5

105 جنيهات لقشر البياض.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ