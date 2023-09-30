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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات ورقص.. مواطنو الغربية يتوافدون على الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعم السيسي

مواطنوا الغربية يرفعون
مواطنوا الغربية يرفعون رايات واعلام مصرية

شهدت مكاتب التوثيق الشهر العقاري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ظهر اليوم توافد المئات  من الأسر والعائلات  في  طوابير امام مكاتب التوثيق الشهر العقاري لاستخراج توكيلات دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة رئاسية جديده .

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كما حمل المشاركون في تدشين التوكيلات رايات واعلام مصرية وسط تشغيل الاغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.

كما حرص أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية الداعمة لترشح "السيسي" علي حث المواطنين علي المشاركة السياسية  لاستكمال مشروعات التطوير والنهضة في كافة المجالات والقطاعات الخدمية .

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت امس الاثنين مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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الشهر العقاري رايا شهر العقاري إمام الغر العقار شاة رفع توثيق الشهر العقاري راي

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