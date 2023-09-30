انتظام الدراسة في الفيوم وعروض بانوراما أكتوبر.. شاهد

انتظمت صباح اليوم الدراسة بمدارس محافظة الفيوم؛ خاصة المدارس الثانوية الفنية و مدارس الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الازهرية على مستوى محافظة الفيوم.

وحرص مديرى المدارس على تحية العلم والسلام الجمهورى بكل مدرسة ، وقامت بعض المدارس بعمل احتفالية مصغرة عقب طابور الصباح عن أنتصارات حرب اكتوبر المجيدة .

ورحب مديرو المدارس بالطلاب فى اول يوم دراسى لعام 2023/2024 ،وطالبوا الطلاب ببذل كل جهودهم فى استذكار دروسهم ، والحفاظ على الذى المدرسى والنظافة والمواعيد المدرسية ، متمنيين مستقبل باهر لجميع الطلاب .

وفى مدرسة السلام للتعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى ، حرصت أ. نرجس هانى مديرة المدرسة على تحفيز الطلاب على الالتزام بمواعيد المدرسة الرسمية والنظافة والانتماء لمدرستهم ووطنهم مصر ، كما قدم طلاب المدرسة احتفالية مصغرة عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتم تقديم عرض بانوراما أكتوبر الذى حاز اعجاب جميع الطلاب .

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