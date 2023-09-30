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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة في الفيوم وعروض بانوراما أكتوبر.. شاهد

انتظام الدراسة فى
انتظام الدراسة فى الفيوم

انتظمت صباح اليوم الدراسة بمدارس محافظة الفيوم؛ خاصة المدارس الثانوية الفنية و مدارس الفترتين والمدارس الخاصة والمعاهد الازهرية على مستوى محافظة الفيوم.

وحرص مديرى المدارس على تحية العلم والسلام الجمهورى بكل مدرسة ، وقامت بعض المدارس بعمل احتفالية مصغرة عقب طابور الصباح عن أنتصارات حرب اكتوبر المجيدة .

ورحب مديرو المدارس بالطلاب فى اول يوم دراسى لعام 2023/2024 ،وطالبوا الطلاب ببذل كل جهودهم فى استذكار دروسهم ، والحفاظ على الذى المدرسى والنظافة والمواعيد المدرسية ، متمنيين مستقبل باهر لجميع الطلاب .

وفى مدرسة السلام للتعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى ، حرصت أ. نرجس هانى مديرة المدرسة على تحفيز الطلاب على الالتزام بمواعيد المدرسة الرسمية والنظافة والانتماء لمدرستهم ووطنهم مصر ، كما قدم طلاب المدرسة احتفالية مصغرة عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتم تقديم عرض بانوراما أكتوبر الذى حاز اعجاب جميع الطلاب .

 

تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

 

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

 

 

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